В Полтавской области частично либо полностью отсутствуют свет

В Полтавской области частично либо полностью пропали свет, вода и тепло, сообщает RT .

По словам губернатора региона Владимира Когута, энергообъектам региона нанесены существенные повреждения.

На Украине рассказали, что были остановлены все государственные тепловые электростанции (ТЭС).

До этого российские войска нанесли удары по разным объектам на территории страны 10 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и другими вооружениями.

