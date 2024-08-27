В Подольске завершают реконструкцию котельных в ходе подготовки к зиме

В Подольске идет завершающая стадия реконструкции котельных на улицах Ульяновых и Победы, а также в микрорайоне Климовск котельной ЗАО «КСПЗ». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На КСПЗ ведем модернизацию резервного летнего котла, в двух других котельных установили абсолютно новое оборудование. К середине сентября все необходимые мероприятия выполним», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он отметил, что важно своевременно информировать подольчан о временных неудобствах, связанных с переподключением систем.

В ближайшие дни проведут очередную противоаварийную тренировку.

В десятых числах сентября планируют очередную встречу с жителями микрорайона Климовск в части Весенней. На нем расскажут о текущих работах и о том, что выполнят зимой.

Ранее провели очередную противоаварийную тренировку на котельной «ЗиО», которая питает 190 многоквартирных домов. Теперь она находится под временным управлением МУП «Подольская теплосеть». Запустили процесс передачи объекта в муниципальную собственность. Это позволит уже в следующем году провести его реконструкцию, привести в порядок тепловые сети в микрорайоне.

Реализуется программа модернизации теплового хозяйства в мкр. Климовск, Шепчинки, Центральный, на Сликатной.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.