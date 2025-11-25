В Подольске закольцуют системы двух котельных для ремонта без отключения тепла

В Подольске закольцуют две котельные для проведения ремонта без отключения тепла и сделают капитальный ремонт котельной Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ключевые работы по модернизации теплового хозяйства в текущем году в рамках госпрограммы завершили в полном объеме. Приступили к капитальному ремонту котельной ПЭМЗ, который планируем завершить к концу 2026-го. Параллельно стартовала перекладка тепловых сетей в рамках концессионного соглашения. Концессионер ТЭК-2 ведет значительные работы в микрорайонах Климовск, Центральном, Парковом и Межшоссейном. Будут закольцованы и котельные на улицах Сосновой и Рощинской, где прокладывают около 7 километров новых сетей», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В округе модернизируют систему теплоснабжения. Завершена реконструкция сетей в ключевых районах по программе 2023–2025 гг. В округе приступили к следующей инвестпрограмме, рассчитанной до 2029 года.

Ранее капитально отремонтировали 12 котельных, установили современное оборудование для автоматизации 49 котельных. Проложили 4 км надежных двухтрубных теплотрасс. Оборудовали 86 котельных и 40 ЦТП, которые теперь работают под круглосуточным контролем и данные в реальном времени передаются в ЕДДС.

Соединили часть котельных в кольцо, что позволит в будущем проводить ремонты без отключения отопления в домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.