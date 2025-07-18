В Подольске проверяют котельные, дома и прокладывают новые трубы

В Подольске в ходе подготовки к зиме проложили 17 км новых трубопроводов, проверили готовность более 500 многоквартирных домов и проверили 55 котельных. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Модернизацию теплового хозяйства по госпрограмме выполнили больше чем на 70% от запланированного в текущем году. Проложили почти 17 км новых трубопроводов, осталось около 8 км, работы идут с опережением графика. Приступили к благоустройству в Парковом, Шепчинках, Центральном и Межшоссейном микрорайонах после перекладки труб.

«Подольская теплосеть» завершила гидравлические испытания на 67%, проверка прошла на 55 котельных.

«Готовим к холодам жилищный фонд. На сегодня 480 паспортов готовности уже подписаны, 126 — на проверке, а 29 возвращены на доработку. Дал поручение усилить контроль, чтобы на следующей неделе все документы были загружены в систему. Продолжим еженедельно следить за динамикой, выполнением поручений и задач», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В МУП «Водоканал» Подольска работы идут по графику, готовность к зиме составляет 49%. Особый акцент сделали на промывке резервуаров чистой воды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.

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