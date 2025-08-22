В Подольске проложили почти 24 км труб в ходе модернизации объектов

В Подольске модернизация объектов теплоснабжения в рамках госпрограммы выполнена более чем на 90%, осталось проложить чуть более километра из почти 24 километров труб. Недавно глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил ход работ в Центральном и Парковом микрорайонах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Масштабная реконструкция котельной на Ульяновых, 9 находится на финишной прямой. Ранее здесь установили новый котел большей мощности, обновили инженерное оборудование, выполнили ремонт здания и благоустройство территории. В настоящее время подрядчик монтирует щитовое оборудование и регулирующую арматуру.

Параллельно ведут капитальный ремонт тепловых сетей на улицах Февральской, Дружбы, Революционном проспекте. Общая протяженность участка составляет почти 800 метров. Часть трассы уже смонтирована, оставшуюся планируют сделать к середине сентября, а благоустройство выполнить до октября текущего года.

«В Подольске продолжаем модернизацию объектов теплоснабжения в рамках госпрограммы. Сегодня проверил динамику работ в Центральном и Парковом микрорайонах.

В целом по округу план выполнили более чем на 90%. Осталось проложить чуть более километра из почти 24», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.