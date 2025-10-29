В Подольске получили новую технику для обслуживания водопроводной и теплосети

В Подольске продолжают системно обновлять парк коммунальной техники при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Новую технику получили для промывки канализационных и водопроводных городских сетей и обслуживания теплосети, сообщает пресс-служба администрации округа.

В распоряжение МУП «Водоканал» округа поступили две каналопромывочные машины. Они помогут быстрее устранять засоры, качественно прочищать ливневку и поддерживать стабильную работу городских сетей.

Накануне передали дежурным бригадам две новые «Газели», каждая рассчитана на семь человек. Машины оборудованы инструментами, генераторами и гидравлическими станциями. Система ГЛОНАСС нового поколения отслеживает их местоположение, а на бортах нанесены QR-коды с телефонами диспетчерской для связи.

«Ранее «Подольская теплосеть» получила новый экскаватор. Все это гарантирует, что коммунальные службы округа будут действовать оперативно», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.