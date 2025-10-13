В Подольске 86 котельных оборудовали датчиками автоматизированного контроля

В Подольске 86 котельных округа оборудовали умными датчиками автоматизированного контроля. Современные приборы являются частью системы ВИС «МВИТУ» — Ведомственной информационной системы «Мониторинг выдачи и исполнения технических условий». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Датчики круглосуточно контролируют работу теплового источника, измеряют температуру теплоносителя, а также давление в трубах и передают показатели в диспетчерскую службу.

Благодаря этому работники теплосети могут вовремя заметить проблему и оперативно отреагировать, чтобы предотвратить аварийную ситуацию.

«Если есть какое-то отклонение в показаниях, дежурная бригада выезжает на объект и устраняет все неполадки. Благодаря этим датчикам специалисты будут быстрее реагировать и принимать решения. Следовательно, будет быстрее производиться ремонт, котельная быстрее выйдет на штатный режим работы», - сказал заместитель генерального директора ООО «ТЭК-2» Евгений Пятин.