В Подольске на котельных заменили оборудование и поставили датчики

В Подольске в ходе подготовки к осенне-зимнему сезону на «Подольской теплосети» заменили насосы, котлы, запорную арматуру, все котельные оборудовали датчиками температуры и давления для передачи данных в режиме реального времени. Угольные котельные переводят на газ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе вовсю идет подготовка к отопительному периоду. Проводят необходимые работы на домах и объектах теплоснабжения, в школах, поликлиниках и больницах, учреждениях культуры и спорта.

«В рамках инвестпрограммы „Подольской теплосети“ заменили насосы, котлы, запорную арматуру. Все наши котельные также оборудовали датчиками температуры и давления. Они передают данные в реальном времени в диспетчерскую службу предприятия, ЕДДС и минэнерго. До старта отопительного сезона оснастим приборами и центральные тепловые пункты. Оставшиеся угольные котельные параллельно переводим на газ, это шаг к более экологичному и стабильному теплоснабжению», — сказал Артамонов.

Глава округа добавил что благодаря госпрограмме удалось выполнить две закольцовки источников теплоснабжения. В целом модернизация теплового хозяйства уже дает отличный результат. Заметно уменьшились технические сбои при проведении гидравлических испытаний.

Под особым вниманием находятся частные ресурсоснабжающие организации. До 12 августа они должны быть полностью готовы к встрече холодов.

Пилотный проект «Цифровая котельная» реализуется в пяти городских округах региона, в том числе в Подольске. Он направлен на модернизацию системы отопления с использованием цифровых технологий для повышения эффективности работы котельных. Система дает возможность контролировать работу котельной удалённо, сократить время реагирования на технологические сбои, оперативно провести аналитику.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.

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