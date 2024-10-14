В Подольске модернизацию теплосетей выполнили на 40%

Масштабные работы по модернизации теплосетей в Подольске ведутся в ежедневном режиме. По государственной программе по модернизации сетей, рассчитанной на два года, порядка 40% всех работ уже проведено. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время, согласно графику, в рамках программы продолжаются работы в микрорайонах Шепчинки, Климовск, Парковый и Силикатная. Часть домов переключили на новые коммуникации. Это позволило уменьшить количество утечек при запуске тепла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продолжают работы аварийные бригады, 11 октября специалисты работали по 15 адресам. В том числе на ул. Гайдара, 8в, ул. Курская, 10а, ул. Парковая, 11в, Революционный проспект, 2/14, ул. Кирова, 38, ул. Циолковского, 6, 15 и 15а, 10/6, ул. Пионерская, 2, 22, 26.

Также устраняли неполадки на ул. Багратиона, 24, ул. Литейная, 40/1, ул. Народная, 22, ул. Чистова, 17, ул. Московская, 2, пр. Юных Ленинцев, 40, пр. 50 Лет Октября, 28, ул. Правды, 9а, 18.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.