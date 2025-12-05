В Подольске энергетики и архивисты обсудили роль московских энергетиков в годы войны

Совместная конференция Центрального архива Минобороны РФ и «Россети Московский регион» прошла 4 декабря в Подольске и была посвящена вкладу московских энергетиков в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Подольске 4 декабря состоялась первая совместная конференция Центрального архива министерства обороны РФ и компании «Россети Московский регион». Мероприятие посвятили годовщине контрнаступления советских войск под Москвой и первому применению электрозаграждений на оборонительных рубежах столицы в декабре 1941 года.

На конференции представили результаты архивных исследований о совместных проектах военных инженеров и энергетиков в годы войны. Участники обсудили роль московских энергетиков в создании электрозаграждений, которые использовались для обороны Москвы.

В рамках мероприятия прошла презентация книги «Поднять меч: Секретное оружие ХХ века» доктора исторических наук Надежды Емельяновой. В трех томах издания исследуется история изобретения и применения электробарьеров, а также вклад энергетиков и военных инженеров в оборону столицы.

Заместитель начальника архива Олег Фетискин отметил важность подобных исторических исследований и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству. Директор по внешним коммуникациям «Россети Московский регион» Людмила Душеина подчеркнула, что компания сохраняет память о фронтовиках-энергетиках и занимается просветительской работой.

Председатель совета ветеранов компании Александр Митяев рассказал о проектах по сохранению исторического наследия и созданию памятника энергетикам и военным инженерам в Нахабино. В завершение участники возложили цветы к памятнику подольским курсантам, защищавшим подступы к Москве в 1941 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.