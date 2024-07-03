В Подмосковной энергосистеме зафиксирован новый летний рекорд

Потребление мощности в объединенной энергосистеме (ОЭС) центра и в энергосистемах Московского региона 2 июля зафиксировали новые летние максимумы. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Рост потребления мощности, связан, в основном, с увеличением потребления электроэнергии на вентиляцию и кондиционирование как в бытовом секторе, так и промышленными предприятиями, включая центры обработки данных.

В ОЭС центра летний максимум потребления мощности достиг 32 815 МВт в 14:00, что на 1 381 МВт больше предыдущего максимума от 25 июня 2021 в 10:00.

В энергосистеме г. Москвы и Московской области летний максимум потребления мощности зафиксирован в 14:00. Потребление мощности энергосистемы составило 15 780 МВт, что на 1 212 МВт выше летнего максимума в предыдущий период экстремально высоких температур, зафиксированного 7 августа 2023 года в 16:00.

Как отмечают эксперты системного оператора текущие показатели максимальных летних значений потребления мощности могут быть превышены еще не один раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.