В подмосковной энергосистеме превышены летние максимумы потребления мощности

По данным филиала системного оператора центра ОДУ в энергосистемах Московского региона, а также в ОЭС центра в первые дни июля зафиксированы новые летние максимумы потребления мощности. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

4 июля в ОЭС центра летний максимум потребления мощности регистрируется третий день подряд — сегодня он достиг 33 269 МВт в 14:00, что на 1 835 МВт больше максимума предыдущего периода экстремально высоких температур от 25 июня 2021 года в 10:00.

Рост потребления мощности, связан, в основном, с жаркой погодой и увеличением потребления электроэнергии на вентиляцию и кондиционирование как в бытовом секторе, так и промышленными предприятиями, включая центры обработки данных.

В энергосистеме г. Москвы и Московской области летний максимум потребления мощности фиксируется четвертый день подряд. Потребление мощности энергосистемы 4 июля в 14:00 составило 16 083 МВт, что на 1 515 МВт больше прошлогоднего показателя, зафиксированного 7 августа 2023 года в 16:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

« Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.