В подмосковной энергосистеме превышены летние максимумы потребления мощности

По оперативным данным филиала Системного оператора ОДУ Центра в Объединенной энергосистеме Центра, а также в энергосистемах столичного региона (Москвы и Московской области) и ряде других областей зафиксированы новые летние максимумы потребления электрической мощности. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

В числе основных факторов рекордных показателей – увеличение расхода электроэнергии на вентиляцию и кондиционирование на фоне экстремально жаркой погоды.

В ОЭС Центра максимальный уровень потребления мощности зафиксирован 11 июля в 14:00 по московскому времени (мск) при среднесуточной температуре 26,3 градусов. Максимум составил 33772 МВт. Это на 503 МВт больше, чем было установлено годом ранее – 4 июля 2024 года в 14:00 (мск) при среднесуточной температуре 24,5 градусов.

В тот же день, 11 июля, новый летний рекорд потребления зафиксирован в энергосистеме г. Москвы и Московской области. Он установлен в 14:00 по местному времени при среднесуточной температуре 27,3 градусов. Он составил 16 117 МВт. Предыдущий максимальный показатель на уровне 16 083 МВт был зафиксирован 2 июля 2024 в 14:00 (мск) при среднесуточной температуре 25,1 градусов. Причинами роста стало увеличение потребления населением, мелкомоторной нагрузкой и прочими потребителями на фоне значительного превышения среднемноголетних значений среднесуточных температур наружного воздуха.

«Рекордные показатели потребления электроэнергии в Подмосковье — это вызов, который мы встречаем с уверенностью. Наша энергосистема готова к таким нагрузкам благодаря слаженной работе диспетчеров, модернизации сетей и внедрению инновационных решений. В условиях аномальной жары мы уделяем особое внимание бесперебойному энергоснабжению социальных объектов, жилых домов и предприятий. Призываю жителей региона рационально использовать электроэнергию в пиковые часы — это поможет снизить нагрузку и обеспечить стабильную работу всей системы», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

« Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.