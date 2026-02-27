В Подмосковье завершается прием заявок на конкурс «Краса ЖКХ»

В Московской области 27 февраля завершается прием заявок на Второй Всероссийский конкурс «Краса ЖКХ». Принять участие могут женщины, работающие в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона, а также студентки профильных направлений, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Конкурс объединяет специалистов, занятых в сферах ресурсоснабжения, управления многоквартирными домами и благоустройства. К участию также приглашаются студентки профильных направлений, планирующие связать карьеру с жилищно-коммунальным хозяйством. Проект дает возможность представить профессиональные достижения и заявить о себе на федеральном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.