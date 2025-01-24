В Подмосковье завершается период передачи показания счетчиков в январе

Показания счетчиков электроэнергии принимаются до 26 числа.

Сроки приема показаний по воде и теплу и даты поверки приборов учета указаны в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».

Передать показания можно:

Важно следить, чтобы показания совпадали с цифрами на приборе учета, а данные по холодной и горячей воде не поменялись местами. Необходимо вносить только целые числа, до запятой. Показания за текущий месяц не могут быть меньше предыдущих показаний. Важно передавать показания даже если в квартире никто не проживает или при нулевом потреблении. Передавать нужно не нули, а текущие показания счетчика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.