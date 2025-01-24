В Подмосковье завершается период передачи показания счетчиков в январе
Фото - © Фото: спецкор РИАМО/Министерство ЖКХ Московской области
«МосОблЕИРЦ» напоминает жителям Подмосковья, о том, что завершается январский период приема показаний приборов учета, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Показания счетчиков электроэнергии принимаются до 26 числа.
Сроки приема показаний по воде и теплу и даты поверки приборов учета указаны в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счетчики».
Передать показания можно:
- на сайте МосОблЕИРЦ через чат-бот или в личном кабинете;
- в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;
- по телефону 8 (499) 444-01-00;
- в клиентских офисах расчетного центра. Адреса и режим работы офисов указаны на сайте МосОблЕИРЦ.
Важно следить, чтобы показания совпадали с цифрами на приборе учета, а данные по холодной и горячей воде не поменялись местами. Необходимо вносить только целые числа, до запятой. Показания за текущий месяц не могут быть меньше предыдущих показаний. Важно передавать показания даже если в квартире никто не проживает или при нулевом потреблении. Передавать нужно не нули, а текущие показания счетчика.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.