В Подмосковье запустили штабы по капремонту домов на 2026 год

В Московской области перед началом строительного сезона запустили еженедельные координационные штабы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Они помогут обеспечить своевременную реализацию краткосрочного плана на 2026 год, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона совместно с фондом капитального ремонта и управлением технического надзора организовало цикл еженедельных штабов. Их задача — обеспечить безупречный старт и выполнение мероприятий плана капремонта 2026 года в установленные сроки.

Совещания проходят по муниципалитетам. В них участвуют инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, представители администраций округов, эксперты стройконтроля, а также руководители подрядных и управляющих организаций.

«Штабы рассматриваем как проверенный рабочий механизм, который позволит снизить административные издержки и синхронизировать действия всех участников процесса. Таким образом, выстраиваем прямое взаимодействие между подрядчиками, муниципалитетами, надзорными органами и управляющими организациями, чьи дома вошли в КПР. На заседаниях каждый в своей части подсвечивает имеющиеся барьеры в работе — будь то вопросы доступа в жилые помещения, подписание актов или детали разработки проектно-сметной документации и, за счет совместного участия, на начальном этапе их разрешает», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Первое заседание прошло на минувшей неделе. Подрядчики из Красногорска, Ступина, Подольска, Дубны, Богородского, Одинцовского, Шатуры и Лобни доложили об устранении замечаний по работам 2025 года и обсудили порядок подписания актов обследования, открытия объектов и оформления дефектных ведомостей.

Штабы планируют проводить еженедельно. Это позволит сопровождать каждый этап работ — от проектирования до итоговой приемки — в режиме реального времени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.