В Подмосковье за неделю выявили нарушения при хранении контейнеров на 35 площадках

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья совместно с сотрудниками Минчистоты региона ведут выездные мероприятия с целью проверки законности хранения и эксплуатации грузовых контейнеров в муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

На уходящей неделе сотрудники Минэкологии проверили 62 площадки.

Правила размещения контейнеров установлены постановлением губернатора Московской области. Согласно требованиям, место хранения должно быть обеспечено площадкой с жестким покрытием, ливневой канализацией с локальными очистными сооружениями и системой противопожарной защиты. Кроме того, владелец контейнеров должен поставить их на учет в реестр объектов негативного воздействия.

В 35 случаях были установлены признаки нарушений как юридическими, так и физическими лицами.

Больше всего нарушений выявлено в Ленинском и Раменском округах, а также в Королеве. Во всех случаях объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Выездные мероприятия продолжаются.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.

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