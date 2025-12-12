В Подмосковье за неделю выявили 155 нарушений парковки у контейнерных площадок

Жители Подмосковья за неделю сообщили о 155 нарушениях правил парковки у контейнерных площадок через приложение «Народный инспектор». Больше всего случаев зафиксировали в Одинцовском округе — 30, Ленинском — 24, Химках — 19, Королеве — 14 и Красногорске — 13.

Парковка автомобилей рядом с контейнерными площадками мешает проезду мусоровозов и коммунальной техники, особенно в непогоду. Это приводит к задержкам вывоза отходов и скоплению мусора во дворах.

«Автомобили, припаркованные рядом с контейнерными площадками, часто затрудняют движение специализированного транспорта. Это одна из причин задержки вывоза отходов, что приводит к образованию навалов мусора. Чтобы предотвратить такие нарушения, мы устанавливаем дорожные знаки, запрещающие остановку автомобилей и предупреждающие о работе эвакуатора», — пояснил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Жители могут отправлять видео с номерами нарушителей через портал «Добродел». Материалы рассматриваются для привлечения водителей к административной ответственности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.