В Подмосковье за неделю опубликовали 42 закупки

С 11 ноября по 15 ноября в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовано 42 закупки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, например, продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городских округах: Дмитровский, Лосино-Петровский, Кашира; по строительству котельной в Рузском г. о.; по реконструкции котельных в г. о. Лотошино, Фрязино, Власиха, Лыткарино.

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в городском округе Мытищи планируется выполнение работ по реконструкции МБОУ СОШ № 12 со строительством пристройки со спортивным залом, пищеблоком, актовым залом и мастерскими для трудового обучения.

Планируется капитальный ремонт моста через реку Чаченку в селе Ромашково Одинцовского городского округа, благоустройство скверов в Щелково и Богородском г. о., а также благоустройство лесопарковой зоны в Климовске.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе ЕИС и на портале единой автоматизированной системы управления закупками ЕАСУЗ. Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.