В Подмосковье за две недели очистили около 4 тысяч кровель и водостоков

Около 4 тысяч многоквартирных домов в Московской области очистили от снега и наледи с начала месяца, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В Московской области продолжаются масштабные работы по очистке кровель и водостоков многоквартирных домов. С начала месяца коммунальные службы и управляющие организации очистили порядка 4 тысяч объектов.

Своевременная уборка снега и наледи снижает риск образования опасных сосулек в период потепления, что обеспечивает безопасность пешеходов и сохранность припаркованного транспорта. Работы проводятся ежедневно по утвержденным графикам, без выходных.

Очисткой кровель и пробивкой водостоков занимаются сотрудники коммунальных служб или управляющих организаций в соответствии с нормативными требованиями. В случае неубранной крыши жители могут обратиться в управляющую организацию, Единую диспетчерскую службу Московской области или территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.