В Подмосковье выполнили капитальный ремонт 51 плоской кровли в сентябре

В Подмосковье подведены итоги работы по обновлению кровельного фонда. За прошедший месяц в эксплуатацию введена 51 крыша, соответствующая современным требованиям безопасности, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Каждый объект — это не просто косметический ремонт, а комплексное обновление, которое кардинально повышает качество жизни в домах. На всех кровлях выполнены ключевые мероприятия:

полностью заменено кровельное покрытие с утеплением, новой стяжкой и организацией правильного уклона для стока воды;

установлены современные системы внутреннего и наружного водостока;

приведены в порядок вентиляционные шахты, дымовые трубы, а также фановые стояки и элементы мусоропровода;

смонтированы новые ограждения для безопасной эксплуатации, а также — отремонтированы парапеты.

Работы выполнены в том числе по следующим адресам

г. Чехов, п. Любучаны, ул. Заводская, д. 3, д. 10;

г. Чехов, ул. Гагарина, д. 52;

г. Подольск, б-р Красногвардейский, д. 5;

г. Серпухов, с. Турово, ул. Октябрьская, д. 9;

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Школьная, д. 5.

Все работы проведены в полном объеме, включая обязательное благоустройство территории и вывоз строительного мусора. Новые кровли обеспечат жителям защиту от внешних факторов и комфортные условия проживания на долгие годы вперед.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.