В Подмосковье выполнили капитальный ремонт 51 плоской кровли в сентябре
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Подмосковье подведены итоги работы по обновлению кровельного фонда. За прошедший месяц в эксплуатацию введена 51 крыша, соответствующая современным требованиям безопасности, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Каждый объект — это не просто косметический ремонт, а комплексное обновление, которое кардинально повышает качество жизни в домах. На всех кровлях выполнены ключевые мероприятия:
- полностью заменено кровельное покрытие с утеплением, новой стяжкой и организацией правильного уклона для стока воды;
- установлены современные системы внутреннего и наружного водостока;
- приведены в порядок вентиляционные шахты, дымовые трубы, а также фановые стояки и элементы мусоропровода;
- смонтированы новые ограждения для безопасной эксплуатации, а также — отремонтированы парапеты.
Работы выполнены в том числе по следующим адресам
- г. Чехов, п. Любучаны, ул. Заводская, д. 3, д. 10;
- г. Чехов, ул. Гагарина, д. 52;
- г. Подольск, б-р Красногвардейский, д. 5;
- г. Серпухов, с. Турово, ул. Октябрьская, д. 9;
- г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Школьная, д. 5.
Все работы проведены в полном объеме, включая обязательное благоустройство территории и вывоз строительного мусора. Новые кровли обеспечат жителям защиту от внешних факторов и комфортные условия проживания на долгие годы вперед.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.
«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.