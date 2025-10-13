В Подмосковье выберут лучшего председателя Совета многоквартирного дома

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 10:22

10 октября на территории Московской области стартует прием заявок на VII конкурс «Лучший председатель Совета МКД Московской области». Призовой фонд составит 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Стать участником может любой действующий председатель Совета МКД. Участник должен иметь гражданство РФ и проживать в Московской области.

«Уже шесть лет подряд мы организуем этот конкурс, высоко ценимый среди наших председателей. Он направлен на выявление лучших практик сотрудничества советов домов с УО и поставщиками ресурсов, а главное — на выражение искренней благодарности активистам, преданным своей миссии и обладающим глубокими познаниями в сфере управления многоквартирными домами», — отметила председатель Координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

Предусмотрено три номинации:

до 100 квартир в МКД;

от 100 до 300 квартир в МКД;

более 300 квартир в МКД.

Конкурс пройдет в два этапа:

с 10 октября по 1 декабря — прием заявок и определение 10 финалистов;

с 1 по 15 декабря — подведение итогов, опредение победителей и призеров.

Подать заявку на участие можно на сайте до 1 декабря.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что управдомы — это ответственные люди, которым небезразлична судьба своего дома. Они ежедневно демонстрируют эффективное взаимодействие как с органами власти, так и с жителями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.