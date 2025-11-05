В Подмосковье вступил в силу новый свод правил капитального ремонта домов

Документ вводит единый порядок оценки технического состояния МКД, который будут применять при планировании региональных программ капремонта.

Согласно ему, необходимость ремонта будет определяться по степени физического износа конструктивных элементов и инженерных систем. По итогам обследования дому присваивается одна из четырех категорий:

до 30% износа — капитальный ремонт не требуется;

31—50% — ремонт необходим;

51—65% — ремонт требуется в приоритетном порядке;

более 65% — назначается инструментальное обследование здания.

Сроки проведения ремонта также зависят от категории: от пяти лет для второй, до трех лет для третьей категории. При первой категории новую проверку можно проводить не ранее чем через пять лет.

Методика оценки основана на визуальном обследовании и сравнении дефектов с таблицами нормативного состояния. Например, трещины в цоколе или стенах шириной 2—3,5 мм должны занимать более 30% площади фундамента, чтобы дом признали нуждающимся в срочном ремонте. А поражение гнилью стропил на крыше — более 50% их площади.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.