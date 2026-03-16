В Подмосковье в сфере ЖКХ работают 70 тыс специалистов

В Подмосковье в сфере жилищно-коммунального хозяйства заняты порядка 70 тыс. человек. Отрасль внедряет цифровые решения и обновляет стандарты обслуживания, сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко в День работников ЖКХ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

День работников жилищно-коммунального и городского хозяйства ежегодно отмечается в третье воскресенье марта. В Подмосковье эта сфера объединяет специалистов разных направлений — от сотрудников газо- и электроснабжения и лифтового хозяйства до мастеров сантехнических работ и работников, отвечающих за содержание дворов и общественных пространств.

«Сегодня мы последовательно уходим от устаревших подходов и алгоритмов в сфере городского хозяйства, внедряем цифровизацию на всех этапах нашей деятельности. Современные стандарты обслуживания, новые материалы и техника — все это меняет облик наших городов в лучшую сторону. Сегодня в секторе ЖКХ региона занято порядка 70 тыс. человек. Отрасль становится технологичной, а значит — перспективной для молодежи. Мы всегда открыты для выпускников колледжей и вузов и создаем все условия для их успешного старта в профессии», — сказал Игорь Даниленко.

В ведомстве отметили, что развитие отрасли и повышение качества услуг остаются приоритетами региональной политики. Работников и ветеранов ЖКХ поблагодарили за профессионализм и вклад в обеспечение стабильной работы коммунальной инфраструктуры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.