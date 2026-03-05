В Подмосковье в 2026 году модернизируют 96 объектов ЖКХ

Модернизация систем водоснабжения и водоотведения стартует в Подмосковье в 2026 году в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». На работы направят 12 млрд рублей, что позволит улучшить качество услуг для 335 тыс. жителей, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В регионе проведут 96 мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ключевых объектов и сетей. Работы будут идти круглый год без отключения коммунальных услуг: подачу ресурсов обеспечат за счет переключения на соседние объекты.

«В этом году на обновление коммунальной инфраструктуры направим 12 млрд рублей — проведем 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному ремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям. На время их проведения ресурсы будут поступать в дома через переключение на близлежащие объекты. Один из эффектов, который видим на уже реализованных объектах — снижение или полное отсутствие жалоб жителей на качество воды и неприятный запах на конкретных территориях», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

На развитие 62 мероприятий в сфере водоснабжения направят свыше 6 млрд рублей. Запланирована реконструкция 34 участков трубопроводов и 28 водозаборных сооружений. Еще 8 млрд рублей выделено на 34 проекта по модернизации канализационных сетей, очистных сооружений и насосных станций.

Среди приоритетных объектов — водозаборные узлы в Одинцовском округе, капитальный ремонт сетей в Богородском и Лосино-Петровском округах, а также модернизация водопровода в Балашихе, где готовность работ достигла 97%. В проектах применят ультрафильтрацию и озонирование, полимерные и чугунные трубы с защитным покрытием, автоматизацию насосных станций и энергосберегающее оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.