В Подмосковье в 2026 году модернизируют 189 объектов теплоснабжения

В Московской области в 2026 году реализуют 189 мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения в рамках инвестиционной программы. Работы охватят котельные, тепловые сети, ТЭЦ и центральные тепловые пункты, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Модернизация коммунальной инфраструктуры в регионе проводится в том числе за счет инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Привлечение частных средств позволяет снижать износ сетей и оборудования, а также повышать надежность теплоснабжения без резкого роста тарифной нагрузки.

По программе 2025 года уже модернизировали 139 объектов, еще по пяти продолжается проектирование, четыре завершат до конца года. Работы ведутся в Богородском, Дзержинском, Домодедове и Химках. В Химках, в частности, в центральном тепловом пункте на улице Пожарского заменили запорную арматуру и установили дополнительный насос холодного водоснабжения, а на улице Бабакина провели реконструкцию с установкой систем плавного пуска и автоматического ввода резерва.

В 2026 году программа станет масштабнее. Планируется модернизировать 54 участка тепловых сетей общей протяженностью 39 км, обновить 83 котельные и блочно-модульные котельные, провести работы на 22 ТЭЦ и ТГУ, реконструировать 14 центральных тепловых пунктов, а также реализовать 16 проектов по автоматизации и техническому переоснащению.

«Мы последовательно модернизируем коммунальную инфраструктуру не только за счет бюджетных средств, но и через инвестиционные программы и концессионные механизмы. Уже заключено 189 контрактов в рамках инвестиционных программ, еще 91 объект будет реализован по концессии. Привлечение частного капитала позволяет обновлять систему без резкого роста тарифной нагрузки для жителей», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

В ведомстве подчеркнули, что реализация программы направлена на повышение стабильности работы оборудования и снижение рисков аварийных отключений.

И сама модернизация систем теплоснабжения, и сети, и дополнительные мощности по генерации тепла — все это будет продолжено и в следующие месяцы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Также обращаю внимание, что у нас очень внушительная программа по модернизации ЖКХ, тепло-, водоснабжения. Это большая программа, которая, пожалуй, является самой весомой и значимой», — сказал Воробьев.