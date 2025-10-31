В Подмосковье утвердили программу капитального ремонта многоквартирных домов
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области утвердило план капитального ремонта жилого фонда на 2026–2028 годы, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках плана будут выполняться работы по:
- ремонту кровель и чердачных помещений;
- обновлению фасадов и балконных плит;
- замене инженерных систем;
- усилению фундамента и ремонту подвалов;
- замене лифтового оборудования.
Особенностью новой программы стало изменение процедуры поиска и выбора подрядных организаций.
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что за трехлетний период планируется провести работы в 4,4 тыс. многоквартирных домах. Обновления коснутся более чем 1,5 млн жителей.
Больше всего МКД планируется отремонтировать в:
Балашихе — 367 домов;
Одинцовском — 364 дома;
Люберцах — 303 дома;
Мытищах — 117 домов;
Лобне — 115 домов.
Для обеспечения качества на всех этапах программой предусмотрены:
- система регулярного технического надзора за ходом работ;
- информирование и взаимодействие с собственниками помещений;
- открытая система отчетности о выполненных работах и использовании средств;
- обязательное применение современных, энергоэффективных строительных материалов и технологий.
Ознакомиться с полной программой капитального ремонта и перечнем домов можно на сайте.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.
«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.