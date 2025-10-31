В Подмосковье утвердили программу капитального ремонта многоквартирных домов

сегодня в 16:55

В рамках плана будут выполняться работы по:

ремонту кровель и чердачных помещений;

обновлению фасадов и балконных плит;

замене инженерных систем;

усилению фундамента и ремонту подвалов;

замене лифтового оборудования.

Особенностью новой программы стало изменение процедуры поиска и выбора подрядных организаций.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что за трехлетний период планируется провести работы в 4,4 тыс. многоквартирных домах. Обновления коснутся более чем 1,5 млн жителей.

Больше всего МКД планируется отремонтировать в:

Балашихе — 367 домов;

Одинцовском — 364 дома;

Люберцах — 303 дома;

Мытищах — 117 домов;

Лобне — 115 домов.

Для обеспечения качества на всех этапах программой предусмотрены:

система регулярного технического надзора за ходом работ;

информирование и взаимодействие с собственниками помещений;

открытая система отчетности о выполненных работах и использовании средств;

обязательное применение современных, энергоэффективных строительных материалов и технологий.

Ознакомиться с полной программой капитального ремонта и перечнем домов можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.