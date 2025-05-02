В Подмосковье устраняют технарушения в работе энергообъектов из-за непогоды

С вечера 1 мая в связи с ухудшением погодных условий на территории Московской области (мокрый снег с дождем, порывистый ветер до 15 м/с) в компаниях «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» введен особый режим работы, предполагающий полную мобилизацию доступных сил и средств на всей территории обслуживания, передает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В настоящее время из-за непогоды на северо-западе и севере Московской области фиксируются технологические нарушения в работе энергообъектов. Перерывы в электроснабжении оперативно устраняются энергетиками компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго». В восстановлении электроснабжения в настоящий момент задействована 451 бригада: 1720 специалистов, 658 единиц спецтехники.

Подмосковные энергетики осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра. Ведется постоянный мониторинг погодных условий.

Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220), либо написав Электре — виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион» или позвонив на телефон «горячей линии» «Мособлэнерго» — 8 (495)99-500-99.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.