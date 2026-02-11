В Подмосковье установят более 10 тыс птицезащитных устройств на ЛЭП в 2026 г

В 2026 году в Подмосковье планируют установить 10 324 птицезащитных устройства на опорах линий электропередачи для защиты птиц и повышения надежности электросетей, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают реализацию программы по обеспечению орнитологической безопасности энергообъектов. Проект направлен на снижение риска травмирования птиц, выбирающих опоры линий электропередачи для отдыха и гнездования, а также на сохранение биологического разнообразия и повышение надежности электросетевой инфраструктуры.

В 2025 году энергетики установили 11 162 комплекта птицезащитных устройств на опорах ЛЭП напряжением 35–220 кВ в Московской области. В 2026 году планируется установить еще 10 324 устройства. В основном используются антиприсадочные и барьерные конструкции, которые размещают на опорах для предотвращения приближения птиц к токоведущим частям.

Применение таких устройств помогает защитить птиц, включая редкие виды, занесенные в Красную книгу, от поражения электрическим током, а также обеспечивает дополнительную защиту электросетевых объектов. Это позволяет минимизировать технологические нарушения, вызванные воздействием пернатых, и способствует стабильному электроснабжению потребителей.

В Красную книгу Московской области занесены 69 видов птиц, а всего в регионе обитает около 310 видов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.