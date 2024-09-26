Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 19:19

В Подмосковье свыше 17 тыс раз провели промывку контейнерных площадок с января

Специалисты коммунальной сферы Московской области с начала года промыли порядка 8 тыс. контейнерных площадок и баков. Системная дезинфекция проведена уже более 17 тыс. раз, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Наибольший объем работ выполнен: в Сергиево-Посадском округе — 851; Мытищах — 811; Королеве — 720.

Мойка территории контейнерных площадок, ограждений и самих баков входит в обязательный перечень работ по их содержанию. Промывка проводится циклично с применением специализированных средств.

Мероприятия по дезинфекции обеспечивают безопасность жителей и позволяют не допустить заселения площадок грызунами, которые являются переносчиками различных заболеваний.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.