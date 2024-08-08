В Подмосковье стартует реализация проекта по модернизации контейнерных площадок

Сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели первые выезды на проблемные контейнерные площадки вместе с представителями Рузского регионального оператора и сотрудниками администраций Наро-Фоминского, Рузского, Одинцовского, Волоколамского, Можайского округов и округа Красногорск, сообщает пресс-служба ведомства.

На встречах обсудили модернизацию 82 площадок в 6 городских округах Рузского кластера.

Основное внимание уделили вопросам предотвращения избыточного накопления отходов, а также обсуждению мер, которые планируются предпринять для решения этой проблемы. В планах расширить площадки и установить дополнительные контейнеры, включая бункеры для крупногабаритных отходов.

В ближайшее время в планах обследовать еще около 240 контейнерных площадок, разработать проекты модернизации 325 объектов и провести их реконструкцию в соответствии с современными требованиями законодательства по обращению с отходами в Московской области

Планируется, что к каждой проблемной площадке будет разработан «Паспорт контейнерной площадки» с описанием характеристик и особенностей реконструируемых площадок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.