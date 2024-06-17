В Подмосковье стартует акция «Встречаем лето с голосовым помощником МосОблЕИРЦ»

В Московской области дан старт акции «Встречаем лето с голосовым помощником МосОблЕИРЦ». Клиенты расчетного центра при передаче показаний счетчиков воды по телефону через голосового помощника могут получить шанс выиграть 1 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Передать показания можно: на сайте МосОблЕИРЦ без регистрации и авторизации — через чат-бот или по кнопке «передать показания онлайн»; через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ онлайн»; по телефону 8 (499) 444-01-00; в любом клиентском офисе расчетного центра.

Если передать показания счетчиков воды по телефону через голосового помощника, можно получить шанс выиграть 1 000 рублей.

Подробнее об акции «встречаем лето с голосовым помощником МосОблЕИРЦ» — на сайте расчетного центра. Голосовой помощник по номеру 8 (499) 444 01 00 работает ежедневно с 6:00 до 23:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.