В Подмосковье стартовало строительство 16 котельных в январе

В январе 2025 года Главгосстройнадзор Московской области начал осуществлять надзор за строительством 13 новых котельных и реконструкцией трех существующих. Всего за месяц поступило 16 извещений о старте работ в шести округах Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Особое внимание уделено развитию системы теплоснабжения в городском округе Луховицы. Здесь строятся шесть блочно-модульных котельных (БМК) различной мощности — от 2 до 5 МВт. Новые объекты появятся в деревне Павловское, поселках Астапово и Фруктовая, а также в совхозе «Орешково» и селе Матыра.

В городских округах Ступино и Красногорск также «с нуля» возводятся новые БМК.

Три действующие котельные подлежат реконструкции: одна в поселке Фосфоритный городского округа Воскресенск, две другие — в поселке «Жуковка» Одинцовского округа.

Благодаря обновлению объектов теплоснабжения надежность системы отопления в регионе ощутимо улучшится.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.