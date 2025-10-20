В Подмосковье стартовала неделя свободного доступа к коммунальным бонусам
С 20 по 26 октября получайте подарки и скидки при каждом входе в личный кабинет на сайте расчетного центра и в приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», передает пресс-служба компании.
На странице «Коммунальный бонус» доступно более 140 предложений в категориях: онлайн-образование и кинотеатры, авто и бытовая техника, красота и здоровье, одежда и обувь, досуг и многое другое.
Вы можете получить все. Количество входов и купонов не ограничено.
Как получить бонусы?
— в личном кабинете зайдите в раздел «Онлайн-помощник», затем — «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;
— выберите любое количество бонусов;
— примените бонусы при оформлении покупки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.
«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.