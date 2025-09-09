В Подмосковье стартовал V фестиваль-конкурс творческих проектов «Наш Двор»

На территории Московской области проходит V фестиваль-конкурс соседских творческих проектов «Наш Двор». Первый этап уже подошел к концу, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В финал вышли 4 команды, которые представят свои проекты 20 сентября во Дворце культуры «Балашиха».

Кратко рассказываем о каждой:

Мытищи

Праздник «День двора», который объединил более 300 взрослых и детей. На мероприятии были проведены мастер-классы — роспись вещей для всех соседей. Жильцы также организовали посадку цветов в своем дворе, детские игры и конкурсы.

Химки

Соседи устроили праздник «День веселых приключений», где отправились в путешествие на своих собственных аттракционах, а так же участвовали в веселых состязаниях и танцевальных конкурсах.

Реутов

Во дворе царит атмосфера спорта — соревнования по армрестлингу, подтягивания, а кроме того, оригами для детей. Их примеру последовали другие жители, начав организовывать подобные мероприятия и в своих дворах.

Богородский

Соседи отмечают вместе праздники и устраивают свои, так, например, в этом году они отметили праздник «До свидания, лето» с фестивалем красок Холи, дискотекой с бумажным шоу и играми для детей.

«Отрасль ЖКХ всегда требует диалога с жителями, как при модернизации коммунальной инфраструктуры, так и при внедрении новых инициатив. Поэтому мы уже в пятый раз проводим конкурс среди активных, радеющих за свое дело граждан. Ключевой темой в этом году выбрали — 80-летие Победы. Уверен, эта дата побудит участников к созданию проектов, отражающих преемственность поколений и передачу правильных ценностей», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

С 9 по 20 сентября в телеграм-канале Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области @mingkh_mo проходит голосование, где каждый желающий сможет выбрать понравившийся проект и подарить команде победу в номинации «Народное признание».

Победители в этой номинации получат приз в 40 000 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.