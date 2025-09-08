В Подмосковье стартовал прием заявок на компенсацию затрат на лизинг оборудования

На регпортале стало удобнее подавать заявление на возмещение части средств, потраченных подмосковными предпринимателями на лизинг оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Теперь форму для подачи заявки оснастили системой предпроверки ранее поданного заявления и проверки наличия в реестре МСП и регистрации в Московской области. Благодаря этому процесс оформления упростится, а количество отказов в предоставлении услуги уменьшится», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Кроме того, услугу дополнили сервисом автоматического расчета баллов, необходимых для получения субсидии. Это нововведение поможет сократить трудозатраты сотрудников на 8%.

Услуга «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Поддержка МСП». Региональные предприниматели могут подать заявку на предоставление выплаты до 14 сентября. Также получатели субсидии смогут предоставить там необходимую отчетность или заключить дополнительное соглашение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.