В Подмосковье стартовал отбор подрядных организаций для капремонта

В Московской области начался предварительный отбор подрядных организаций в реестр квалифицированных подрядчиков для проведения капитального ремонта. Участие в программе открывает возможность для профессионалов своего дела реализовать масштабные проекты по обновлению многоквартирных домов в регионе, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Подрядчики, желающие участвовать в капремонте, должны пройти строгий отбор, проводимый министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Включение в реестр квалифицированных подрядных организаций (РКПО) осуществляется в соответствии с положением, утвержденным постановлением правительства РФ № 615.

«Капитальный ремонт — это не просто обновление домов, а создание комфортных условий для жителей. Именно поэтому мы стремимся работать только с квалифицированными подрядчиками, которые смогут обеспечить высокое качество выполнения работ», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Заявка на участие в предварительном отборе подается через российского оператора электронной торговой площадки «РТС Тендер» в виде электронного документа. Подать заявку можно по ссылке, а также по ссылке.

Квалифицированные подрядчики, включенные в РКПО, получат возможность работать на масштабных объектах и внести вклад в модернизацию жилого фонда Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.