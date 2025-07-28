В Подмосковье стартовал курс лекций по проведению общего собрания собственников

В рамках проекта, организованного Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно с ассоциацией председателей советов МКД региона для жителей Подмосковья организован цикл лекций о навыках успешного проведения общего собрания собственников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ключевые темы занятий:

порядок проведения: этапы и последовательность действий;

реестр ОСС: составление и ведение списка участников;

формирование повестки ОСС;

этапы мероприятия: подготовка, голосование, фиксация итогов;

преимущества и порядок проведения через ГИС ЖКХ;

разбор возможных ошибок при проведении ОСС.

В рамках образовательных семинаров всем участникам

выдаются подарочные комплекты с полезным информативным материалом.

Так, первые в августе лекции состоятся для участников клуба «Активное долголетие» в Жуковском и Королеве.

Дата: 5 августа, 10:15

Адрес: г. Жуковский, ул. Фрунзе, д. 12А, 2 этаж

Дата и время: 5 августа, 15:00

Адрес: г. Королев, ул. Дзержинского, д. 24/2.

С подробной информацией о проведении занятий можно ознакомиться на сайте.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.

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