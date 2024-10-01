В Подмосковье старое резиновое покрытие будут отправлять на переработку

Необходимость утилизации резинового покрытия становится более актуальной. С каждым годом объем отработанных материалов увеличивается, создавая нагрузку на свалки и приводя к накоплению отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

На сегодняшний день в Московской области используется порядка 4 млн. м² резинового покрытия, из которых значительная часть распределена по объектам:

Детские игровые площадки — 2 953 822 кв. метров;

Велодорожки — 16 581 кв. метров;

Спортивные площадки — 905 539 кв. метров.

Так, с этого года в регионе действует компания, которая не только утилизирует старый материал из резины, но и перерабатывает использованные шины. Это существенно сокращает количество отходов и способствует продлению ресурсных цепочек.

Переработанное полотно находит множество применений: его можно использовать для создания новых покрытий, элементов благоустройства и даже в производстве спортивного инвентаря.

Необходимость утилизации резинового покрытия становится более актуальной.