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В Подмосковье стал известен график работы МосОблЕИРЦ в праздничные дни

В преддверии ноябрьских праздников МосОблЕИРЦ сообщает об изменениях в режиме работы клиентских офисов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

График работы офисов:

2 ноября — сокращенный рабочий день, офисы завершат работу на час раньше;

3 и 4 ноября — клиентские офисы закрыты;

5 ноября возобновляют работу в обычном режиме.

Контактный центр МосОблЕИРЦ по номеру 8 (499) 444-01-00 продолжит обслуживать клиентов без выходных и праздничных дней с 8:00 до 22:00.

Пользователи также могут воспользоваться личным кабинетом и приложением «МосОблЕИРЦ Онлайн» — сервисы доступны ежедневно с 6:00 до 23:00, что позволяет проводить совершать платежи и решать другие вопросы, не выходя из дома.

Эти меры направлены на повышение доступности услуг для клиентов и создание удобных условий для обращения в праздничные дни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.