В Подмосковье система ИИ зафиксировала более 3,6 тыс неочищенных урн во дворах

Система видеонаблюдения «Безопасный регион», состоящая из более чем 66 тыс. камер на территории Московской области, продолжает выявлять нарушения. Так, в ноябре был зафиксирован 3 691 случай переполненных урн, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Лидирующие муниципалитеты по количеству выявленных дефектов, связанных с неочищенными урнами. В этот список вошли:

Красногорск;

Химки;

Одинцово;

Балашиха.

Все зафиксированные нарушения направлены балансодержателям территорий для их оперативного устранения.

Кроме того, видеоматериалы фиксируют и другие нарушения благоустройства, такие как незаконные свалки мусора, неубранные листья, неисправное освещение во дворах и многое другое. Также в этом месяце 15 тысяч камер были дополнительно оснащены искусственным интеллектом, что существенно повысит эффективность мониторинга.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.