В Подмосковье система ИИ зафиксировала более 2,2 тыс неочищенных урн во дворах
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В Подмосковье в сентябре с помощью камеры системы «Безопасный регион» было выявлено 2 218 неочищенных урн. Это в 2 раза больше показателей августа текущего года, когда было зафиксировано 1 017 дефектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
По количеству выявленных искусственным интеллектом дефектов, связанных с неочищенными урнами, лидируют городские округа:
- Красногорск;
- Одинцово;
- Балашиха;
- Ленинский.
В случае, если ответственные организации будут задерживать устранение выявленных замечаний, им грозит привлечение к административной ответственности по упрощенной системе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.