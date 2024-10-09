В Подмосковье система ИИ зафиксировала более 2,2 тыс неочищенных урн во дворах

В Подмосковье в сентябре с помощью камеры системы «Безопасный регион» было выявлено 2 218 неочищенных урн. Это в 2 раза больше показателей августа текущего года, когда было зафиксировано 1 017 дефектов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

По количеству выявленных искусственным интеллектом дефектов, связанных с неочищенными урнами, лидируют городские округа:

Красногорск;

Одинцово;

Балашиха;

Ленинский.

В случае, если ответственные организации будут задерживать устранение выявленных замечаний, им грозит привлечение к административной ответственности по упрощенной системе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.