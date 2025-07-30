В Подмосковье штрафы за незаконный сброс отходов во дворах достигли 23 млн рублей

В этом году на территории Московской области внедрили новую систему контроля, которая выявляет нарушителей, незаконно сбрасывающих крупногабаритные отходы во дворах многоквартирных домов. Так, за полгода вынесено 469 постановлений на общую сумму более 23 млн рублей. Установлено 78 физических лиц, осуществлявших незаконный сброс отходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

После обнаружения факта правонарушения административная комиссия муниципалитета привлекает виновных к ответственности в соответствии с КоАП МО. К участию привлекается и правоохранительный блок, в части определения персональных данных жителей по фото. Управляющая организация также должна оперативно устранить последствия сброса КГО.

Механизм ответственности предусматривает санкции:

для физических лиц — штраф до 5 тыс. рублей по ст. 6.1 КоАП МО;

для управляющих организаций, не устранивших последствия сброса — штраф 50 тыс. рублей.

«В регионе более 66 тыс. камер с искусственным интеллектом. При их помощи мы разработали алгоритм выявления незаконопослушных жителей. Привлекаем к участию и правоохранительный блок, в части определения персональных данных жителей по фото. Установили срок устранения сбора для управляющих организаций — 48 часов. Раньше эта процедура занимала до 7 дней и не была регламентирована. В ином случае последует штраф», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Жителям напоминаем, что сброс КГО осуществляется только в специальный бункер. Адрес ближайшего расположения можно узнать на официальном сайте министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.