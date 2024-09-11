В Подмосковье разработан проект о проведении закупок по капремонту МКД

Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов совместно с фондом капитального ремонта Московской области представила на публичное обсуждение проект национального стандарта ГОСТ Р «Система документации для проведения закупок по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Основные требования к техническому заданию на разработку проектной документации при заключении договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по замене лифтов». Обсуждение документа продлится до ноября 2024 года.

Проект стандарта направлен на улучшение процесса подготовки и проведения закупок по замене лифтового оборудования. Это позволит повысить качество проектной документации, а также сделать процесс более эффективным.

Проект содержит следующие требования к составу разделов технического задания:

Наименование и адрес объекта;

Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования;

Стадийность проектирования;

Основание для проектирования;

Источник финансирования;

Срок выполнения работ;

Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой подрядчику;

Требования к составу разделов проектной документации по замене лифта;

Основную нормативную документацию по разработке проектной документации по замене лифта;

Основные требования к сметной документации на замену лифтового оборудования;

Основную нормативную документацию по разработке сметной документации;

Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями;

Особые условия.

Техническое задание, которое формируется в рамках стандарта, станет неотъемлемой частью договора между заказчиком и подрядчиком, что позволит сократить риски при выполнении работ. Проект стандарта устанавливает основные требования к техническому заданию на разработку проектной документации при заключении договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по замене лифтов.

Ознакомиться с проектом стандарта можно в прикрепленном документе. Публичное обсуждение завершится в ноябре 2024 года, и все желающие могут принять участие в обсуждении и внести свои предложения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.