В Подмосковье разработан проект о проведении закупок по капремонту МКД
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов совместно с фондом капитального ремонта Московской области представила на публичное обсуждение проект национального стандарта ГОСТ Р «Система документации для проведения закупок по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Основные требования к техническому заданию на разработку проектной документации при заключении договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по замене лифтов». Обсуждение документа продлится до ноября 2024 года.
Проект стандарта направлен на улучшение процесса подготовки и проведения закупок по замене лифтового оборудования. Это позволит повысить качество проектной документации, а также сделать процесс более эффективным.
Проект содержит следующие требования к составу разделов технического задания:
- Наименование и адрес объекта;
- Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования;
- Стадийность проектирования;
- Основание для проектирования;
- Источник финансирования;
- Срок выполнения работ;
- Состав исходно-разрешительной документации, передаваемой подрядчику;
- Требования к составу разделов проектной документации по замене лифта;
- Основную нормативную документацию по разработке проектной документации по замене лифта;
- Основные требования к сметной документации на замену лифтового оборудования;
- Основную нормативную документацию по разработке сметной документации;
- Требования о порядке проведения согласований с ведомствами и организациями;
- Особые условия.
Техническое задание, которое формируется в рамках стандарта, станет неотъемлемой частью договора между заказчиком и подрядчиком, что позволит сократить риски при выполнении работ. Проект стандарта устанавливает основные требования к техническому заданию на разработку проектной документации при заключении договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по замене лифтов.
Ознакомиться с проектом стандарта можно в прикрепленном документе. Публичное обсуждение завершится в ноябре 2024 года, и все желающие могут принять участие в обсуждении и внести свои предложения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.
«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.