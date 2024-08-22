В Подмосковье разместят экопункты по сбору пластика, алюминия и текстиля

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области запускает реализацию масштабного проекта по упрощению услуги получения мест под размещение пунктов сбора пластика, алюминия и текстиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За весь период работы экопунктов на территории Подмосковья по итогам 2023 года было собрано порядка 970 тонн пластика и алюминия, а объем собранных текстильных отходов составил более 2 тыс. тонн. Видя спрос жителей на подобные пункты, мы разрабатываем новую электронную услугу, которая позволит не только сократить срок процедуры получения разрешения с 13 на 7 рабочих дней, но и приведет к полному отсутствию расходов на кадастровые работы», — сообщил зампредседателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Результатом оказания услуги станет заключение соглашения об организации сбора вторичных ресурсов на территории муниципального образования Московской области сроком до 1 года.

«Все возможные места размещения фандоматов будут нанесены на интерактивную карту, которая позволит значительно сэкономить время на поиске локации. Это быстро, удобно и просто в использовании. Заявку можно будет оформить за пару минут в режиме онлайн», — сообщил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев.

До конца 2024 года на территории региона планируется установка более 1 тыс. новых фандоматов по сбору пластика и алюминия, а также емкостей для приема текстиля.

Важно добавить, что все собранное вторсырье идет на переработку. Из пластика, к примеру, изготавливают пленку, утеплитель для зимней одежды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.