В Подмосковье разъяснили порядок договора на вывоз ТКО
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области разъяснило жителям порядок заключения договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Подписание бумажного экземпляра не требуется — договор может вступить в силу автоматически, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве напомнили, что согласно статье 24.7 Федерального закона № 89-ФЗ заключение договора с региональным оператором является обязательным для всех собственников отходов.
При этом личное подписание документа обеими сторонами не требуется, поскольку законодательство предусматривает упрощенный порядок оформления.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.