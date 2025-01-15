В Подмосковье рассказали про обследование МКД перед капремонтом

Обследование дома перед капитальным ремонтом включает в себя комплекс мероприятий, направленных на оценку технического состояния строительных конструкций, инженерных систем и элементов, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Цель обследования — определить необходимость проведения ремонтных работ, их объем и стоимость, а также разработать рекомендации по усилению или замене элементов здания.

В процессе обследования проводятся следующие виды работ:

визуальный осмотр здания и его отдельных элементов;

инструментальное обследование строительных конструкций (например, измерение прочности бетона, определение толщины защитного слоя арматуры, оценка коррозионного состояния металлических элементов);

обследование инженерных систем (водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, электроснабжение) и оборудования (лифты, эскалаторы, системы безопасности);

анализ результатов обследования и составление технического заключения.

Техническое заключение должно содержать информацию о выявленных дефектах и повреждениях, причинах их возникновения, а также рекомендации по устранению недостатков и проведению ремонтных работ.

На основе технического заключения разрабатывается проект капитального ремонта дома, который включает в себя план работ, смету затрат и график выполнения работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.