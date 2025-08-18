В Подмосковье рассказали о новом стандарте работы ресурсоснабжающих организаций

Генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов сообщил о создании единого стандарта для работы ресурсоснабжающих организаций в регионе, в том числе и аварийно-диспетчерских служб.

«Нам поставили задачу в этом году настроить работу ресурсоснабжающих организаций по единому стандарту работы. Ключевым для нас стало формирование этого стандарта, мы учли опыт „Мособлгаза“ и консультировались с коллегами из сильных водоканалов и теплосетей, чтобы адаптировать наш стандарт к специфике коллег», — сказал Баранов.

Он добавил, что в первую очередь изменения затронули аварийно-диспетчерские службы. Баранов отметил, что трансформацию этого сектора планируют завершить к 1 октября 2025 года.

«Тут три ключевых участника. Это датчики на объектах, электронная цифровая диспетчерская, которая способна принимать заявки в цифре и ставить задачу аварийной бригаде. И третье — это сама бригада», — объяснил Баранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.