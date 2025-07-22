В Подмосковье рассказали, куда обращаться при обнаружении сброса отходов из авто
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
На территории Московской области продолжается борьба с нарушителями правил обращения с отходами. Благодаря встроенному в приложение «Добродел» сервису «Народный инспектор» каждый может помочь в выявлении и привлечении к ответственности лиц, незаконно сбрасывающих отходы из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Инструкция по фиксации нарушения:
- установите приложение «Добродел» на свой смартфон;
- пройдите регистрацию через портал Госуслуг;
- откройте раздел «Народный инспектор»;
- выберите категорию нарушения «сброс отходов из автомобиля»;
- запишите видео, где нарушитель осуществляет сброс отходов на землю с читабельным номером автомобиля;
- укажите регистрационный номер транспортного средства;
- добавьте комментарий с точным адресом и дополнительной информацией;
- отправьте материал на рассмотрение.
На видео должен быть зафиксирован момент сброса мусора с хорошо видимым государственным номером автомобиля нарушителя.
После отправки материалы проходят проверку специалистами Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. При подтверждении факта нарушения виновные привлекаются к ответственности.
Размеры штрафов за сброс отходов:
- для граждан — до 70 000 рублей;
- для должностных лиц — до 100 000 рублей;
- для юридических — до 200 000 рублей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.
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