Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 21:06

В Подмосковье рассказали, куда обращаться при обнаружении сброса отходов из авто

На территории Московской области продолжается борьба с нарушителями правил обращения с отходами. Благодаря встроенному в приложение «Добродел» сервису «Народный инспектор» каждый может помочь в выявлении и привлечении к ответственности лиц, незаконно сбрасывающих отходы из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Инструкция по фиксации нарушения:

установите приложение «Добродел» на свой смартфон;

пройдите регистрацию через портал Госуслуг;

откройте раздел «Народный инспектор»;

выберите категорию нарушения «сброс отходов из автомобиля»;

запишите видео, где нарушитель осуществляет сброс отходов на землю с читабельным номером автомобиля;

укажите регистрационный номер транспортного средства;

добавьте комментарий с точным адресом и дополнительной информацией;

отправьте материал на рассмотрение.

На видео должен быть зафиксирован момент сброса мусора с хорошо видимым государственным номером автомобиля нарушителя.

После отправки материалы проходят проверку специалистами Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. При подтверждении факта нарушения виновные привлекаются к ответственности.

Размеры штрафов за сброс отходов:

для граждан — до 70 000 рублей;

для должностных лиц — до 100 000 рублей;

для юридических — до 200 000 рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.

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