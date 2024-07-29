В Подмосковье рассказали, кто отвечает за обслуживание домофона в МКД

Управляющая организация должна обеспечивать своевременное обслуживание и функционирование домофона самостоятельно или посредством заключения договора со специализированной компанией только в случае принятия соответствующего решения на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Собственники могут принять решение об установке и определению порядка обслуживания домофона.

Один из вариантов — включение домофона в состав общего имущества. В этом случае управляющая организация берет на себя обязанность обеспечить работу домофона, в этом случае плата за обслуживание выставляется всем собственникам дома.

Другой вариант — заключение прямых договоров с домофонной компанией для каждой квартиры. Однако для этого необходимо согласие большинства собственников.

Важно помнить, что при установке домофона необходимо согласовать интересы всех владельцев и соблюдать законодательство РФ. Если возникнут разногласия, необходимо обратиться за помощью в управляющую организацию дома либо организацию, осуществляющую обслуживание домофонов на основании прямых договоров с собственниками помещений многоквартирного дома

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.